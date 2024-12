Modenatoday.it - Guardia medica pediatrica, Mirandola fa da apripista al nuovo servizio di consulenza telefonica

Prende il via lunedì 16 dicembre, in fase sperimentale esclusivamente per i residenti nel Distretto di, “Il Pediatra risponde”, unrivolto a tutti i genitori che nelle fasce serali o nei weekend cercano risposte ai bisogni di salute più lievi e comuni dei loro bambini.