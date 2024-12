Liberoquotidiano.it - Guala Closures nomina Andrea Lodetti amministratore delegato del gruppo

Leggi su Liberoquotidiano.it

S.p.A. ("" o il ""), leader mondiale nella produzione di chiusure per liquori, vini, birra, acqua e bevande, annuncia ladial ruolo didel. Precedentementeè stato CEO di Bormioli Pharma, produttore leader di soluzioni per il packaging farmaceutico in vetro e plastica, con nove stabilimenti produttivi in Europa e una presenza globale. Durante il suo mandato l'azienda ha raddoppiato il fatturato e l'EBITDA. Nel corso della sua carriera,ha inoltre ricoperto posizioni manageriali in diverse realtà industriali come Ceramiche Richetti (settore delle piastrelle di ceramica) e Snaidero Group (settore delle cucine). Ha iniziato il suo percorso lavorativo come ingegnere di sviluppo in aziende del settore aerospaziale per poi maturare diversi anni di esperienza come consulente presso la società Bain & Company.