Ilgazzettino.it - Grand Central riapre a Mestre, confermata la cucina indiana fusion. I titolari bengalesi: «Ci sentiamo italiani, dateci fiducia»

Leggi su Ilgazzettino.it

- Per far capire che "non è tutto chiuso" hanno fatto l'albero di Natale e messo delle lucine colorate sugli alberelli tra il bistrot e il ristorante. E, in effetti,.