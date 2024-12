Oasport.it - Golf, Kinhult allunga all’Alfred Dunhill Championship. Sono 3 i colpi di vantaggio sui secondi

Leggi su Oasport.it

, secondo torneo sudafricano in programma per il 2025, c’è un nuovo nome in testa. Lo svedese Marcus, 28enne originario di Fiskebäckskil, grazie a due giornate particolarmente prolifiche, 65-68, si è preso la testa della classifica sui fairway del Leopard Creek Country Club di Malelane, città posta quasi sul confine con lo Swaziland., a -11 dopo 36 buche, è inseguito dal sudafricano Dean Burmester, il britannico Dale Whitnell e dall’azzurro Andrea Pavan, fermi in T2 a -8. L’italiano, originario di Roma, ha sorpreso tutti e al primo appuntamento quest’anno sul Dp World Tour sta dimostrando di essere in grande forma. Ottimo il suo score dopo i primi due round: 67-69. Non ha passato il taglio, invece, l’altro azzurro in gara questa settimana in Sudafrica: Francesco Laporta.