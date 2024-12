Agrigentonotizie.it - Gli appostamenti di notte, i blitz per mettere cimici e telecamere: ecco come si cattura un latitante ad Agrigento

Chiusi in casolari per quattro giorni consecutivi (notti comprese),all'alba in incognito per piazzare gps, microcamere e "" fingendosi netturbini, operai o semplici passanti. Mesi fianco a fianco con inquirenti e magistrati per dare la caccia a "obiettivi sensibili": delinquenti di.