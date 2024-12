Sbircialanotizia.it - Giovanna Canzi, insegnare a chi vive ‘lontano dalle vite degli altri’

Un libro per raccontare incontri nelle aule 'dietro le sbarre' Ripartire da dove il filo si è spezzato: perché fornire una istruzione (non sempre ma spesso) aiuta a costruirsi un'altra vita. E' il senso della esperienza raccontata in "Lontano dalla vitaaltri" (marinonibooks, 72 pagine, 35 euro) di, giornalista, editor, curatrice di .