Ilgiorno.it - Giocolieri, clown e bolle di sapone ai giardini di Lissone. E a Biassono fantasia in libertà col laboratorio di fumetti

Un mare didiche escono da ogni dove, creando un mondo fantastico in cui perdersi. E poi ie i, per divertirsi e farsi contagiare dalla meraviglia. Sono i due spettacoli per bambini e famiglie che andranno in scena oggi e domani a, neipubblici di via don Minzoni. Oggi alle 16, “Lo spettacolo di Mario Bros“, condie i personaggi più amati dei cartoni animati. Domani alle 15.30 “Incredidi Natale“. Domani, spettacoli per bambini anche a, in Cà de’ Bossi: alle 10.30 “Mago Xmas“ e alle 15dicon un illustratore; domenica alle 15 caccia al tesoro nel borgo.