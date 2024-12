G7 | sostegno a piano Usa per Gaza

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.50 I leader del G7, riuniti in videoconferenza, hanno "ribadito l'importanza di rispettare la tregua in Libano, che rappresenta un importante passo in aventi verso la pace". Così in una nota diffusa al termine del vertice presieduto dalla premier Meloni. Gli stessi "hanno rinnovato ilalpromosso dagli Usa per una tregua acon il rilascio di tutti gli ostaggi e un aumento dell'assistenza umanitaria alla popolazione civile nella prospettiva di assicurare un percorso verso una soluzione a due Stati".