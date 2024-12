Ilfattoquotidiano.it - Francia, Macron annuncia che il nuovo primo ministro sarà il centrista e alleato François Bayrou

Quando sembrava ormai costretto a rinviare ancora l’annuncio, Emmanuelha fatto uscire un comunicato di poche parole e hato il. A poco più di una settimana dalla caduta di Michel Barnier, l’incarico di formare un esecutivo in una fase di crisi politica senza precedenti per lava alFrancois. La scelta ha lasciato un po’ sorpresi perché è arrivata dopo un’ora e quaranticinque di confronto all’Eliseo: alla fine del colloquio, proprio dall’entourage del presidente, erano uscite indiscrezioni che parlavano di “tensione” tra i due, poi rilanciate da le Monde. Ora per il leader di MoDem, vicinissimo al presidente della Repubblica, si apre la fase più complessa: trovare una maggioranza relativa che eviti la sfiducia e che gli permetta di durare il più a lungo possibile.