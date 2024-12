Thesocialpost.it - Francia, il nuovo premier è il centrista Francois Bayrou

dellasarà. Lo annuncia l’Eliseo. Il presidente Emmanuel Macron, si legge nella nota diffusa dall’Eliseo, “ha nominatoprimo ministro e l’ha incaricato di formare un governo”.leggi anche: New York, aereo precipita sull’autostrada: un morto e un ferito, il video dell’incidente, 73 anni, presidente del MoDem, principale partito di centro, è stato fin dalla prima campagna elettorale di Emmanuel Macron, un sostenitore e una guida per il presidente, ma spesso non ha nascosto i disaccordi: il lungo colloquio di questa mattina tra i due – secondo fonti della presidenza – sarebbe stato molto teso.Rientrato ieri da una missione in Polonia, Macron si era impegnato a nominare undopo la caduta di Michel Barnier entro stamattina.