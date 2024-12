Formazioni ufficiali Empoli-Torino Serie A 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Ledi, partita valevole per la sedicesima giornata di. La squadra di Roberto D’Aversa è tra le maggiori sorprese di questa prima parte di stagione, ma il tecnico degli azzurri questa sera dovrà a fare a meno dello squalificato Henderson e soprattutto di un Pellegri che nell’ultimo periodo aveva dato molte garanzie in attacco. Rottura del crociato per il giovane attaccante, ancora una volta fermato da un guaio fisico. Davanti, quindi, chance probabile per Colombo al fianco di un Esposito intoccabile. Situazione leggermente diversa per il Toro di Vanoli, che invece non vince in campionato da più di un mese e mezzo e vorrebbe interrompere questa striscia negativa. Recupero importante per il tecnico è quello di Ilic, che però potrebbe andare in panchina.