Lanazione.it - Firenze, la nuova Specola raccontata da curatori e restauratori

Leggi su Lanazione.it

, 13 dicembre 2024 - Lo straordinario Museo La, vero e proprio gioiello del Sistema Museale dell’Ateneo fiorentino, ha contato oltre 57.000 ingressi dalla sua riapertura a fine febbraio scorso, avvenuta dopo importanti lavori di riqualificazione che hanno aggiunto 13 nuove sale espositive, per 700 metri quadri complessivi. Il punto sull’impatto avuto dalla riapertura dellae sull’impegno messo in campo in termini di manutenzione e restauro delle preziose opere di arte e di scienza, con il fondamentale supporto di istituzioni, associazioni ma anche di singoli cittadini, sarà oggetto dell’incontro “Opere e restauri al Museo La” in programma lunedì 16 dicembre nell’Aula Magna del Rettorato (ore 14.30 – piazza San Marco, 4). Apriranno l’incontro la rettrice Alessandra Petrucci, la soprintendente dell’Opificio delle Pietre Dure Emanuela Daffra, la presidente di Friends of Florence Simonetta Brandolini D’Adda, il presidente del Sistema Museale di Ateneo (SMA) David Caramelli e la direttrice tecnica dello SMA Lucilla Conigliello.