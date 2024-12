Monzatoday.it - Finiti i lavori: torna il mercato in piazza Cambiaghi (e anche il parcheggio)

Leggi su Monzatoday.it

Regalo di Natale per gli ambulanti di: dopo sei mesi di chiusura e dile bancarelleno nella rinnovata, lasciando così l'area di via Pelletier. Nel pomeriggio di sabato 14 dicembre i mercatali potranno accedere nell’area rinnovata di 6.100 mq per le cosiddette.