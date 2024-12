Lanazione.it - Feste: week-end di eventi. Musica, tipicità e laboratori

Presepe vivente,per bambini, la casetta di Babbo Natale ed altro ancora in questo fine settimana. Prosegue "A Natale puoi", il programma diche anima Borgo a Mozzano e le sue frazioni. Si comincia questa sera al Teatro Colombo di Valdottavo: alle 21 andrà in scena il Concerto di Natale del Complesso Bandistico di Valdottavo e ille. Domani l’appuntamento è a Cerreto, dalle 15, con la "Festa sotto l’Albero", un evento che unisce canti natalizi e degustazioni di prodotti tipici. Domenica 15 tutto parte dalla mattinata dalle 10.30 alle 18.30, per le vie del centro storico che si animeranno con negozi aperti, mercatini, degustazioni, spettacoli,interattivi per bambini. Non mancherà la casetta di Babbo Natale e l’animazione, in via Umberto I, insieme agli stand delle attività locali in via della Repubblica, allestiti in collaborazione con i commercianti del borgo.