Frosinonetoday.it - Falso ideologico, assolto con formula piena l'ex sindaco Antonio Salvati

Dopo lunghi anni di dibattimento, nella giornata di ieri il Tribunale di Cassino si è finalmente pronunciato: assoluzione perché il fatto non sussiste.È, quindi, finito l’incubo giudiziario per l’exdel Comune di San Giovanni Incarico,, per l’allora segretario comunale.