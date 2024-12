"Fagnani? Mi fa paura", Casini spiega il suo no a Belve

Leggi su .com

(Adnkronos) – Botta e risposta all'insegna dell'ironia tra Francescae Pier Ferdinando, durante la consegna dei Premi Laurentum, con la complicità di Gianni Letta. Letta nel consegnare il Premio alladice che, seduto in prima fila, si prenota per una puntata di ''. Lei risponde che lo ha invitato "due volte". .L'articolo “? Mi fa”,il suo no aproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.