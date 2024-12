Ilgiornaleditalia.it - F1, Eddie Jordan: “Ho un cancro avanzato a prostata e vescica scoperto ad aprile 2024, si è già diffuso a colonna vertebrale e bacino"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il fondatore della scuderia, attiva in Formula 1 dal 1991 al 2005, è noto per aver lanciato la carriera di Michael Schumacher e per aver contribuito allo sviluppo del talento di altri piloti come Damon Hill, 76 anni, ex team manager di Formula 1 e scopritore di uno dei più