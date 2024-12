Eurostat produzione industriale invariata a ottobre | +03% in Ue

Lapresse.it - Eurostat, produzione industriale invariata a ottobre: +0,3% in Ue

Secondo le prime stime, l’ufficio statistico dell’Unione Europea, a2024, rispetto al mese precedente, laè rimasta stabile nell’Eurozona ed è aumentata dello 0,3% nell’Ue.: su base annua si rileva un calo nell’Eurozona e nell’UeA settembre 2024, laera diminuita dell’1,5% nell’Eurozona e dell’1,4% nell’UE. Su base annua si rileva invece un calo dell’1,2% nell’Eurozona e dello 0,8% nell’Ue rispetto a2023.Euro area #IndustrialProduction stable in October 2024 over September 2024, -1.2% over October 2023 https://t.co/VmQ4cin08a pic.twitter.com/y7wKlBkv7j— EU(@EU) December 13, 2024