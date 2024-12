Agi.it - Europa League, la Lazio batte l'Ajax 3-1

AGI - Reduce dalle due brillanti vittorie contro il Napoli, laritrova i tre punti anche in, imponendosi ad Amsterdam nel big match contro l'in una partita che non ha visto tifosi biancocelesti sugli spalti, dopo la contestatissima decisione della sindaca della città olandese di vietare loro la trasferta. Avvio brillante degli uomini di Baroni, che passano in vantaggio già al 12': palla recuperata nella metà campo avversaria e imbucata di Pedro per Tchaouna, freddo nelre Pasveer. La reazione dei Lancieri non si fa attendere e arriva pochi minuti dopo con la grande chance per Brobbey, che di testa manda incredibilmente sul fondo. L'ha il pallino del gioco ed è più intraprendente, ma non riesce a sfondare l'organizzata difesa ospite. Il pareggio, però, arriva in avvio di ripresa con il gran tiro di Traore', che la mette sotto la traversa con un mancino potente.