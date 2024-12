Ilfattoquotidiano.it - Esplosione Calenzano, c’era carrello accesso vicino al punto di uno scoppio. Due manutenzioni in corso

Al momento dell’nel deposito Eni di(Firenze), nelle vicinanze della pensilina numero 6 era in atto il sollevamento di un, tramite un macchinario, proprio in concomitanza alla formazione di una nube di vapori di carburanti. La vicinanza di questa operazione potrebbe aver contribuito all’innesco dell’secondo le prime ipotesi maturate nel prosieguo degli accertamenti tecnici in. Il fumo di vapori è lo stesso riferito da alcuni testimoni e corrisponderebbe a quello che si nota nel primo video disponibile sull’.La mattina dellodue distinti interventi di manutenzione agli impianti. Uno alla pensilina numero 7, accanto a quella dell’, riguardava una condotta di alimentazione per il carico di carburante ai camion. L’altro intervento invece riguardava la riparazione di due raccoglitori di vapori – uno più piccolo, uno più grande – che da tempo risultavano malfunzionanti e che sono proprio alla corsia 6, quella dell’