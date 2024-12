Triesteprima.it - Ennesimo latitante arrestato dai carabinieri: era ricercato da oltre due anni

Leggi su Triesteprima.it

TRIESTE -daiun, condannato nel 2022 per svariati furti e rapine commessi in un’altra provincia italiana. L’uomo, un 37enne di nazionalità rumena, è stato fermato in area di servizio Duino Sud nella serata di ieri, giovedì 12 dicembre, durante il servizio di.