Endless Love replica puntate serali 12 dicembre 2024 in streaming | Video Mediaset

Doppio appuntamento stasera – giovedì 12– con la soap turca(Kara Sevda). Ecco iper rivedere gli episodi 334 e 335 in.Nihan e Kemal nutrono il sospetto che i Kozcuoglu siano coinvolti nel mistero che circonda Leyla e continuano a esplorare le ragioni che li hanno indotti a cercare di farla tacere. Vanno a parlare con Mujgan e scoprono che trent’anni prima la Kozcuoglu Holding ha attraversato una brutta crisi.Mercan è in cerca di prove per incastrare chi ha appiccato l’incendio, mentre tiene Emir in custodia. Nel frattempo, Kemal e Nihan si godono il tempo con la piccola Deniz, sognando il loro futuro insieme. Adem rintraccia un sospettato legato al tentato omicidio di Leyla. Le condizioni di Leyla sono stabili, ma i suoi cari vivono nell’ansia, temendo per la sua guarigione.