2anews.it - Endless love, anticipazioni 21 dicembre: Kemal ottiene il divorzio

Leggi su 2anews.it

dal 16 al 21finalmente ilda Asu ma cede le quote dell’azienda.finalmente ilda Asu ma è costretto a cedere le quote dell’azienda. Per assicurarsi che finiscano in buone mani decide di trasferirle a Müjgan, che da questo momento in poi si ripromette .