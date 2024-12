Quotidiano.net - Elon Musk respinge ultimatum della Sec su indagine frode azionaria Twitter

Leggi su Quotidiano.net

ha rivelato di aver ricevuto undalla Sec per chiudere un'federale su una potenzialederivante dal suo acquisto dinel 2022, ora noto come X. Proposta che il suo avvocato, Alex Spiro, sembra aver respinto, sostenendo che l'è motivata politicamente. Lo riporta il Washington Post. I colloqui privati sono diventati pubblici dopo che, ora uno dei principali consiglieri del presidente eletto Donald Trump, ha condiviso una lettera del suo legale in cui si afferma che al miliardario sono state concesse 48 ore per accettare un accordo o affrontare numerose accuse non meglio specificate "a breve". La Sec, presieduta da Gary Gensler, ha indagato per circa due anni super aver impiegato troppo tempo a rivelare il suo acquisto nel 2022 di una notevole quantità di azioni, che potrebbe avergli consentito di accumulare una quota importante nella società a un prezzo scontato.