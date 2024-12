Quotidiano.net - Elly Schlein critica il centro di Gjader: spreco di 800 milioni e violazione dei diritti

Abbiamo appena finito la visita neldiche il governo italiano ha voluto costruire buttando ottocentodi euro, buttandoli perché ilè vuoto, perché questo accordo con l'Albania viola ifondamentali delle persone e viola le leggi italiane ed europee. Unvuoto dove ci ha accolto un personale molto professionale delle forze dell'ordine e dell'ente gestore che però sostanzialmente sono qui a vegliare sulla sicurezza di unche è vuoto e rimarrà vuoto, anche perché siamo in attesa della pronuncia della Corte di giustizia europea. Lo ha detto la segretaria del Pd, pubblicando un video sui social al termine della sua visita a sorpresa al Cpr italiano in Albania. Il governo italiano, ha aggiunto, "invece si ostina. Qui - sottolinea mostrando un video - stanno continuando i lavori per continuare ad allestire questoper ospitare più di mille persone e noi continuiamo a dire no a questodi risorse degli italiani e invece l'ostinazione ideologica di questo governo continua a sprecare risorse degli italiani in un'operazione che è tutta una bandiera conficcata negli occhi dei più fragili".