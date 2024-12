Gravidanzaonline.it - Elisabetta Canalis ha annunciato di essere diventata una “foster mom”

Non è sconosciuto l’amore chenutre nei confronti degli animali, e così, in queste ore, l’ex velina ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram spiegando diuna “mom”. Ma che cos’è?Si tratta di quella che in italiano verrebbe definita “stallante casalinga”, ovvero una persona che ospita animali che si trovano nei rifugi o nei canili a casa propria, in attesa della giusta adozione. È un’ottima alternativa al box, ovviamente, anche se il “rischio” è di affezionarsi all’animale fino a non riuscire più a lasciarlo partire.Cosa che è successa anche alla stessa, come lei specifica nel post. “Sono unamom, esattamente da oggi . Che cosa vuol dire? Significa che prendo dei cani dal canile e che li tengo con me fin quando non si trova un’adozione – scrive– Purtroppo in passato ho fallito più di una volta in questa impresa ed i miei ‘fallimenti’ si chiamano Charlie e Megan, cani che dovevano‘di passaggio’ a casa ma che poi hanno deciso che potevo continuare a vivere con loro.