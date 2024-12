Ferraratoday.it - Efficientamento energetico, in programma la sostituzione dei punti luce

Proseguono i lavori di ammodernamento dell’illuminazione pubblica. Il Comune di Terre del Reno, infatti, ha comunicato che l’investimento nel settore in questione per il 2024 ammonta a 90mila euro. Ad oggi, sono già stati sostituiti (con nuove lampade a Led) i corpi illuminati di via Statale a.