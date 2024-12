Gravidanzaonline.it - Ecocardiografia fetale: cos’è e a cosa serve e quando si fa

Tra le anomalie più comuni che possono interessare il feto – come riferisce uno studio dell’Obstetrics & Gynecology Science – ci sono le cardiopatie congenite. Si tratta di un insieme di malformazioni a carico dell’apparato cardiovascolare che possono essere curate, precisa l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, con elevate probabilità di successo.Per farlo è però necessario riconoscere tempestivamente la loro presenza in quanto diverse cardiopatie congenite richiedono un trattamento già nelle prime ore dopo la nascita. A questo scopo esiste l’che consente un’indagine strumentale dettagliata per una diagnosi completa della maggior parte delle cardiopatie congenite.e al’Fonte: iStockL’Istituto Superiore di Sanità (ISS) definisce l’come un esame, svolto da medici esperti in cardiologiae pediatrica, volto a studiare l’aspetto e il funzionamento del cuore durante la gravidanza.