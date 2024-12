Romatoday.it - Ecco la tensostruttura per senza dimora di San Lorenzo

Leggi su Romatoday.it

Quasi terminata la realizzazione delladi via di Porta San, al confine tra il quartiere universitario del II municipio e l'Esquilino. Servirà per accogliere chi vive in strada durante l'anno del Giubileo. Ladi SanLe tempistiche sull'effettiva.