Fifaultimateteam.it - EA FC 25 Lista Carte Per Completare Gli Obiettivi Amichevoli Ultimate Team Live Fuoriclasse EVO

Leggi su Fifaultimateteam.it

Ecco ladellenecessarie pergliEVO di EA FC 25. Potete riscattare i premi ed i punti esperienza per la modalitàutilizzando dellespecificiche perglipresenti nell’area dedicata.Glipossono essere completati accedendo ad UT entro le 19:00 di lunedi 23 dicembre. In calce alla notizia potete consultare ladelleche possono essere utilizzate pergliEVO.Una novità per FC 25, i Globetrotters celebrano i giocatori che hanno giocato in tutto il mondo! Questi atleti sono noti per la loro adattabilità e capacità di inserirsi in qualsiasi squadra.Per dimostrare la flessibilità di questo gruppo di giocatori, gli oggetti della campagna Globetrotters offrono un aumento della chimica con Club, Nazione e Campionato, garantendo ora 2 punti chimica ciascuno.