È tanta la neve in Campigna ma fermi gli impianti da sci | cosa si può fare

Forlì, 13 dicembre 2024 –abbondante sull’Appennino forlivese con oltre 60 cm sui crinali di-Monte Falco. Dopo anni di assenza della dama bianca, la stagione invernale 2024-25 promette bene, ma sul fronte dell’apertura della stazione invernale le notizie sono in chiaroscuro perché al momento l’impianto di risalita della Capanna e il campo scuola ai Fangacci restano chiusi. Solo lo scorso 9 dicembre, infatti, il consiglio provinciale di Forlì-Cesena ha approvato all’unanimità l’accordo con il Comune di Santa Sofia e l’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese per la gestione dei beni già appartenenti alla ex Società Montefalco srl, funzionali aglisciistici. “È stato ritenuto necessario procedere a un ulteriore accordo fra i tre enti, per un ulteriore anno fino al 31 dicembre 2025 – ha precisato nel suo intervento il consigliere delegato Roberto Cavallucci –, al fine di assicurare l’avvio della stagione sciistica, delegando la Provincia a svolgere tutte le attività di natura amministrativa e tecnica necessarie per la corretta gestione del complesso di beni, oltre alle procedure per la realizzazione del nuovo impianto di risalita, oggetto di finanziamento per 1 milione di euro (in parti uguali da Ministero dei Trasporti e Regione attraverso il Funt), per il quale è in fase avanzata la progettazione esecutiva.