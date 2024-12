Fanpage.it - È morto il cane di Giulia Valentina, l’addio a Gue: “Abbiamo lottato insieme, mi sento sconfitta”

Con un post su Instagram,dice addio a Gue, la sua cagnolina, chihuahua morta a 11 anni. L'ha accompagnata nei suoi anni d'oro: è arrivata quando era fidanzata con Fedez, va via oggi che è mamma. "Per me è una sconfitta", il messaggio sofferto dell'influencer.