Salernotoday.it - "E Luci degli Angeli siano": si respira aria di Natale anche nei giardini "Asia e gli amici del Mandorlo"

Leggi su Salernotoday.it

"E": lo ha detto soddisfatto Fabio Bassi, papà divolata in Cielo troppo presto. Per la giovane ed altre vite spezzate prematuramente, il salernitano, come è noto, cura un giardino sul lungomare intitolato per l'appunto ad "e glidel". "Dopo un.