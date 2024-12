Ilgiorno.it - Due auto si scontrano sulla A8. Tre persone ricoverate in ospedale

Pauroso incidente poco nella notte tra mercoledì e ieri, che ha visto coinvolte trerimaste ferite. Distrutte lemobili dopo l’urto. È accadutoA8, nel tratto di carreggiata in direzione nord che si restringe in prossimità di Varese. Sul posto sono arrivati i soccorritori con ambulanze emedica, i vigili del fuoco e gli agenti della Polstrada che hanno raccolto tutti gli elementi utili a fare chiarezzadinamica. Per fortuna, nonostante l’impatto molto violento, le conseguenze per lea bordo delle trecoinvolte sono state meno gravi di quanto si era temuto. I tre feriti, due donne e un uomo, sono stati trasportati in, al Circolo di Varese, due in codice giallo e una, con traumi più lievi, in codice verde. Sul posto gli agenti hanno effettuato i rilievi, per chiarire le cause del violento scontro.