Parmatoday.it - Droga, lesioni e maltrattamenti in famiglia: espulso un 55enne senegalese

La Polizia di Stato di Parma ha eseguito oggi un provvedimento di espulsione di uncittadino, irregolare sul territorio nazionale, in seguito all’espiazione della pena per cui era stato condannato.Pluripregiudicato, lo straniero in questione ha scontato la pena in carcere.