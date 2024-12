Foggiatoday.it - Donna muore in un incidente: il marito è ricoverato a Foggia in fin di vita

Versa in condizioni gravissime il 61enne di Barletta coinvolto nell'stradale avvenuto alle 16.15 di mercoledì 11 dicembre, all'intersezione tra via Minervino con vicinale Tratturo regio, lungo la Sp 109, in cui ha perso lala moglie dell'uomo, Giulia Acquaviva, anche lei di 61 anni.