Calciomercato.it - DIRETTA Sorteggio girone qualificazioni Mondiali 2026: ecco le avversarie dell’Italia LIVE

Leggi su Calciomercato.it

A Zurigo gli accoppiamenti preliminari dei gruppi per accedere al torneo che si giocherà in Canada, Messico e Stati Uniti: la situazioneNon si può più sbagliare. L’Italia torna a giocare nelleaiche nelle ultime due edizioni ha dato purtroppo grandi delusioni. Prima la Svezia, poi la Macedonia del Nord hanno cancellato gli Azzurri dalla competizione più importante allo spareggio per accedere al tabellone principale. Russia 2018 e Qatar 2022 le due spedizioni a cui la Nazionale non ha partecipato, lasciando due ferite molto profonde che ora vanno totalmente dimenticate. L’obiettivo è la rassegna che nelsi terrà in America, che sarà un po’ diversa perché allargata a 48 squadre con 104 partite totali dislocate tra Canada, Messico e Stati Uniti.Luciano Spalletti (LaPresse) – calciomercato.