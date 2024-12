Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Empoli-Torino 0-0: partiti! – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Castellani’ tra gli azzurri di D’Aversa e i granata di Vanoli in tempo realeIlfa visita all’nell’anticipo del venerdì che apre la sedicesima giornata del campionato diA. Una sfida tra due formazioni che in questa stagione si sono già affrontate in Coppa Italia, con il passaggio del turno a sorpresa dei toscani, che saràdall’arbitro Bonacina della sezione di Bergamo.D’Aversa e Vanoli, allenatori di(LaPresse) – Calciomercato.itDa una parte gli azzurri di Roberto D’Aversa vogliono dare seguito al largo successo di domenica scorsa in trasferta contro il Verona. L’obiettivo dei toscani, privi dello squalificato Henderson, è quello di conquistare i tre punti per agganciare almeno momentaneamente Milan e Bologna in zona coppe europee.