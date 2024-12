Modenatoday.it - Derubato della bici elettrica per la sedia a rotelle, la Polizia la recupera

Leggi su Modenatoday.it

Alcuni giorni fa un uomo di 59 anni, che si trovava in città per effettuare accertamenti medici, ha presentato denuncia in Questura in quanto mentre stava caricando i bagagli sulla sua autovettura, nei pressistazione ferroviaria, aveva subito il furto di una particolare.Si.