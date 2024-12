Lidentita.it - Depuratori di acqua, ecco tutte le bufale e le fake news pubblicizzate illegalmente

Leggi su Lidentita.it

Sull’c’è davvero un mondo di, le ha scoperte Altroconsumo mettendo sotto accusa il marketing aggressivo che ruota intorno aipubblicizzati in Rete e attraverso i call center, che veicolano messaggi spesso fuorvianti. Per questo, ha analizzato molti rivenditori di apparecchi per ottenerealcalina ionizzata, una delle tecniche di .dilee leL'Identità.