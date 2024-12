Quotidiano.net - Decreto Sostegno: 400 milioni per tecnologie emergenti in Italia

Sostenere lo sviluppo dicritiche edattraverso l'adozione di soluzioni tecnologicamente avanzate e ridurre, al contempo, le dipendenze strategiche dell'Unione Europea dall'estero, preservando l'integrità del mercato interno. Questi gli obiettivi che si pone ildi progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per il sistema produttivo", firmato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. L'intervento stanzia 400e si inserisce all'interno del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività 2021-27 per finanziare e agevolare programmi di R&D, da realizzare nei territori delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, coerenti con i settori tecnologici nell'ambito del regolamento Ue n.