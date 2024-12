Monzatoday.it - Dal comune 44mila euro alle famiglie per i corsi sportivi dei figli

Leggi su Monzatoday.it

per la promozione della pratica dello sport dedicata a ragazzi e ragazze eloro. È quanto ha stanziato ildi Seregno per la Dote sport, il sussidio voluto appunto per sostenere le spese sostenute dper le attività sportive dei propri.La Dote.