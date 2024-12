Palermotoday.it - Da piazzale Giotto a Villa Filippina: torna la passeggiata in moto di Natale

Leggi su Palermotoday.it

E' tutto pronto per la settima edizione di Babboin. Quest'anno l'evento si svolgerà insieme aiciclisti del CCr Day di Palermo che, con grande entusiasmo, hanno sposato l'evento di beneficenza per il centro Ubundu.L'appuntamento per chi volesse partecipare alla.