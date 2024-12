Biccy.it - Da Malik Delgaty a Joey Mills: i 10 attori più apprezzati dell’anno

A dicembre è tempo di bilanci e dopo Spotify, Google e Grindr li ha fatti anche il portale PH che ha stilato la classifica deglipiù cercati dai ragazzi nei momenti di solitudine. E – per il secondo anno consecutivo – il vincitore è proprioche a quanto pare sta rendendo felici moltissime persone.Seha mantenuto salda la sua prima posizione,è crollato dalla seconda alla settima, mentre Cade Maddox è sceso dalla terza alla quarta posizione. Al secondo posto c’è Tyler Wu, al terzo troviamo una coppia, gli HunnyPaint, due streamer di Twitch molto efebici. Al quinto posto, in salita, c’è l’unico nero della classifica, ovvero Rhyheim Shabazz. Al sesto troviamo Dante Colle, seguito dal già citatoe dalla coppia amatoriale di fidanzati Leon and Mike.