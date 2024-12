Teleclubitalia.it - Cuore: arrivano i visori, un’esperienza immersiva di prevenzione

Leggi su Teleclubitalia.it

Ladi primo livello, ovvero quella destinata a tutti anche a coloro che non presentano patologie, è importante e al reparto di Cardiologia dell’ospedale San Giuliano di Giugliano, una giornata dedicata con il supporto della tecnologia. Dei particolarisono stati da supporto per far immergere le persone e non solo pazienti, direttamente nelle .L'articolodiTeleclubitalia.