Sbircialanotizia.it - Criptovalute: le novità su tassazione e regole dal 1° gennaio 2025

Leggi su Sbircialanotizia.it

Qualisono in arrivo per lee per le cripto-attività a partire dal 1°? Dalleagli adempimenti, in attesa dell’approvazione della Legge di Bilancio Come cambieranno lae lesulle, o per meglio dire le cripto-attività, a partire dal prossimo 1°? Nel testo del Disegno di .