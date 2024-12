Ecodibergamo.it - #Coseserie: «Qui non è Hollywood» il vero processo è al nostro voyeurismo

Leggi su Ecodibergamo.it

La serie tv di Disney Plus discute di come la tragica scomparsa di Sarah Scazzi e l’omicidio che ha sconvolto il piccolo paese pugliese siano stati trasformati in un circo mediatico, esplorando l’impatto della sovraesposizione mediatica sulla vita dei protagonisti e sulla comunità.