Torinotoday.it - Corteo pro Pal a Torino: chiusi gli ingressi di Porta Susa e bloccati gli accessi a palazzo Nuovo

Leggi su Torinotoday.it

È iniziata la manifestazione pro Palestina annunciata per la mattinata di oggi, venerdì 13 dicembre 2024, a. Da ieri sera, alcuni studenti hanno occupato, in via Sant’Ottavio, sede delle facoltà universitarie dell’università. Dalle 8, hanno bloccato glia chi voleva.