Quotidiano.net - Corruzione al ministero, condannato l'imprenditore Iervolino

Leggi su Quotidiano.net

Il gup di Napoli Enrico Campoli haperl'Danilo, proprietario della Salernitana e già patron dell'università Pegaso, al termine del processo in abbreviato sulladi alti dirigenti deldel Lavoro. Asono stati inflitti quattro anni di reclusione (così come chiesto dal pm Henry John Woodcock al termine della sua requisitoria lo scorso 16 settembre) nonché il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per 4 anni. Cinque anni, invece, per Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per 5 anni; due anni e otto mesi Mario Rosario Miele, collaboratore di