Corriereadriatico.it - Corridonia, Convivio Stellato alla mensa: Santoni regala ai dipendenti le prelibatezze dello chef Moreno Cedroni

Leggi su Corriereadriatico.it

, un connubio per valorizzare il territorio. L?aziendaha ospitato ieri, nella sua sede, per il terzo anno consecutivo,, evento nato per.